【新报业媒体说明会】成立媒体学院 和国际传媒学府合作

(早报讯)新报业媒体所成立的媒体学院将协助新闻工作者提高他们在数码与多媒体方面的技能,以满足受众的需求。学院也会加强和其他外国传媒学府的合作,为本地新闻工作者提供更多培训机会。

新报业媒体英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯(Warren Fernandez)今天(1月27日)在新报业媒体战略说明会上说,媒体学院的首名院长将由《海峡时报》的副总编辑保罗·雅各布(Paul Jacob)担任。

其他部门,包括华文媒体集团也有代表参加媒体学院,按不同部门的员工需求制定培训计划。

费南德斯说,媒体学院的第一步是重新评估和修改现有的培训项目,将那些已不贴切的内容删除,加入能加强数码和多媒体技能的培训内容。

“下来不再是编辑部、产品部和科技部分开运作,而是必须融合在一起,让所有人能在这个新媒体、新科技空间内,舒适地工作。我们的培训课程将着重在这一点。”

除了和本地学府与机构如南洋理工大学、新加坡公共服务学院等保持长期合作关系以外,媒体学院也将加强和顶尖的国际传媒学府合作。

目前,新报业媒体已和美国非营利新闻培训机构波因特学院(Poynter Institute)签署合作协议,同时也正在和路透新闻学机构(Reuters Institute for the Study of Journalism)探讨让资深一些的记者成为研究员。