【新报业媒体说明会】李慧玲：提供多元内容吸引更多东南亚读者

（早报讯）《联合早报》网站每个月能吸引超过700万个独立访客，这些读者有三分之一在本地，另外三分之二则来自包括中国大陆在内的世界其他地区，中国以外读者人数还在持续增加。早报需要投入更多资源制作优质内容来服务这些多元的读者。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲今天（1月27日）在新报业媒体说明会上，对母语新闻媒体接下来的发展战略进行了分析，并指出华文媒体集团的受众无论是来源、年龄或者获取信息的方式都有区别，不能一刀切地用同个方式为读者提供内容。

李慧玲说，《早报》有着许多来自不同地区的读者，除了本地和中国大陆之外，他们也来自日本、马来西亚、美国、港台、印度尼西亚和澳大利亚等地区，而且这些读者的人数正在增加当中。“我们的读者其实并不是绝大部分来自中国大陆。”

她也说，华文读者肯定《联合早报》的公信力，也特别会想在现在世界纷纷扰扰、有很多不同阵营的时候，了解立场较为中立的新加坡所持有的观点。

李慧玲说，华文媒体集团接下来要增加本地以外的读者人数，希望扩展中国以外的市场，特别是吸引东南亚华人读者。“现在有很多中国企业到东南亚来，这里的商业与文化都很活跃。我们要对这个区域有更多的关注，也希望触达更多这方面的读者。”

另外，早报网站的本地读者以30岁至45岁为主，这个年轻群体不看纸版的报纸，但通过视频和音频等数码方式接收早报提供的信息；纸版报纸则在继续吸引许多忠诚读者的同时，也开始让读者走向数码化，通过随身携带的手机获取资讯。

李慧玲说，集团会继续做好《联合早报》和《新明日报》这两份报纸，也会手把手地帮助年长读者跨过数码的障碍。

至于许多早报读者关注包括母语的未来，尤其是中国经济崛起后，华语的经济作用越来越大，很多人关心下一代能否掌握好中文。李慧玲指出，华文媒体集团的青少年受众工作群就是为25岁及以下的受众服务的，让离开学校的年轻人继续有机会接触华文。

她也指出，现在有很多十几岁的年轻人，家里不会有《联合早报》或者其他纸版报纸，他们没有每天跟母语接触，新报业媒体可以在这方面做更多的工作。“我们也会和马来报《每日新闻》和淡米尔报《淡米尔之声》一起推广母语。”

李慧玲也说，新报业媒体一直都很重视合作伙伴关系，会和包括社团、教育部以及其他媒体伙伴携手合作推广母语，以及与外地媒体合作。她举上周六举办的东南亚讲堂为例，说早报和马来西亚和印尼华文媒体合作，可以将消息传播得更广。

谈到如何吸引人才加入，李慧玲说目前面对的问题是双语人才库不是很大，但是市场需求越来越多。“我们要在非常激烈的竞争中吸引很多双语的人才，不一定是记者或者编辑，也包括销售、订阅部门的同事。”

此外，英文和华文媒体都有各自的技术要求，用户体验也不一样，因此要建立团队了解华文媒体的推介方式，让其他华文阅读者觉得早报网很方便，最终愿意使用。