【新报业媒体说明会】许文远：建设以读者为本、团队合作的企业文化

（早报讯）除了投资科技和人才，新报业媒体成功的要件是构建一个更以读者和数据为中心、更提倡团队合作的企业文化，重视与不同领域专才携手合作。

新报业媒体信托主席许文远今天（1月27日）在说明会上指出，新闻媒体从印刷到数码不过是媒介上的变化，接下来还会有第五代通讯网络和元宇宙技术的出现，未来可能还有其他媒介，但企业的文化转变是更关键的一环。

他说，企业文化虽然是无形的，但它要比在科技和人才的金钱投资来得重要。“谈到转型，你可以从技术的层面来谈，比如买这个硬件和那个软件，对软件进行提升等等。但这个机构的文化基因究竟是什么？”

许文远认为，新报业媒体是拥有悠久传统的、值得自豪的机构，但数码颠覆却是真实存在和显著的。“如果我们继续保持现状，只是增加员工人数，那确实可以出现渐进式的改进，但要实现华仁和慧玲勾画的雄心壮志，还需要更多。”

华仁·费南德斯是英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑，李慧玲是华文媒体集团社长。他们今天在说明会上，分别阐述新报业媒体接下来的使命以及发展计划。

许文远说：“我认为，接下来的改变是朝向更以读者和数据为中心，而且提倡合作的企业文化。要想在媒体业取得成功，这个机构也需要不同领域的专才。”

他强调，新闻室的水平固然很重要，但如果其他部门的素质不高，写得好的报道只能被束之高阁，阅读的人很少甚至完全没有，那这个机构的能力就没有得到体现。

许文远说，意识到需要更多领域的专才携手合作是转型过程中非常重要的一部分。“人们可以属于不同的部门，但最终还是一个团队，一个有着不同特长但目标一致的团队。”