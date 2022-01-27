与F1赛车续约至2028年 新加坡今年复办F1赛事

（早报讯）新加坡旅游局、新加坡大奖赛有限公司和世界一级方程式赛车（F1）管理方星期四（1月27日）下午5时联合宣布，我国与世界一级方程式赛车续约7年至2028年。F1新加坡大奖赛将从今年开始复办，赛期是9月30日至10月2日。受疫情影响，新加坡大奖赛在2020和2021年连续两年没有举办。

F1新加坡大奖赛自2008年开始举办，最初的两份合约都是一签五年，2017年则是续约了四年。此次续约七年是我国至今为止签下的最长F1主办合约。交通部长易华仁说：“尽管我们仍在处理着疫情所带来的挑战，但重要的是，我们需要关注在复苏和长期发展上……在评估了续约所能带给新加坡的长期利益后，我们决定与F1续约七年。”

冠病疫情仍未结束，文告中称，主办各方将与相关政府部门和企业紧密合作，制定并采用完善的运作流程，保障所有参赛者、雇员、车迷以及公众的安全。

F1在2020年受疫情影响严重，但在上赛季大体恢复常态。比赛继续吸引大量现场观众和电视观众观看。红牛车手费斯塔彭与马赛地车手哈密尔顿的激烈争夺，也让全球车迷大呼过瘾。

2022年F1赛季将于3月18日至20日在巴林开赛。今年F1规则出现重大更新，各支车队都重新设计了赛车。这会让今年的比赛更加充满不确定性。