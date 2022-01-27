吉宝企业去年转亏为盈 净利超过10亿元

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）截至去年底全年转亏为盈，净利报10亿2300万元，营收增长31.2％至86亿2470万元。这个表现超出市场预期。

彭博社数据显示，分析师对吉宝企业去年净利的中位数预测是6亿6980万元净利，营收预测为增长10.0％至72亿3200万元。

吉宝企业前年蒙受5亿零600万元亏损，主要因为9亿5200万元的减损额。它发布前年业绩时表示，将退出岸外钻油台业务并把重心转向基础设施项目，后来还宣布把集团转型的2030年愿景提前五年实现，冠病大流行加快了它脱售30亿元至50亿元资产并转向新增长领域的速度。

吉宝企业周四（1月27日）闭市后发布的业绩报告显示，集团的能源与环境业务去年亏损显著收小至4亿1400万元。前年该业务净亏11亿8100万元，是因为巨额减损造成。

城市发展业务的净利大增74％至7亿6300万元；联通业务的净利大幅回弹至6400万元；资产管理业务的净利进一步增长38％至3亿零100万元。

吉宝企业2021财年下半年净利同比大增超过五倍至7亿2285万元，营收增45.9％至49亿4753万元。

董事会建议在5月12日派发每股21分的年终股息，股票注册截止日期是4月29日。

吉宝企业今天股价跌1.12％，收报5.29元。