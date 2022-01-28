（早报讯）美国隔夜股市仍普遍疲弱。道琼斯工商指数持平作收，标普500和纳斯达克指数跌0.54%和1.40%。

美国联邦储备局升息的可能速率超出市场预期，影响投资者情绪。亚太股市集体下挫，本地股市跌0.35％。新加坡海峡时报指数昨日收报3260.03点。

今日（1月28日）可关注股票：

1. 星展银行（DBS）将收购花旗集团在台湾的消费金融业务。星展今天披露，将以资产和债务转让的方式收购，同时支付现金收购花旗（台湾）的净资产，外加9亿5600万元的溢价。

星展认为，这项收购具有策略意义。在暴发冠病疫情之前两年，花旗（台湾）银行平均每年创造2亿5000万元净利，或超过20%的股本回报率。

2. 凯德综合商业信托（CICT）2021财年下半年每单位派息5.22分，同比减少8.9%，但全年增加19.7%至10.40分。其中0.37分的派息将于3月15日派发。信托今天预先派发另外的4.85分。

信托下半年的可派发收入有3亿3880万元，比2020财年同期增加30.5%，增长主要由凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust，简称CCT）的资产所贡献，以及与CCT在2020年下半年合并之后，新加坡来福士城（Raffles City Singapore）的全面贡献带动。

在2021年下半年，由于投资组合扩大，信托取得了良好的业绩。总收入为6亿5940万元（2020年下半年：4亿2680万元），净房地产收入4亿7890万元（2020年下半年：2亿9640万元）。在同一时期，信托为受冠病大流行病影响的零售租户，提供了840万元的租金豁免。

3. 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）2021财年下半年每合订证券单位派息（DPS）同比增加14%至2.27分，可派发收入增加19%至7350万元。营收和净房地产收入分别增加30%和49%，报2亿零940万元和9120万元。信托将于3月1日先派发去年9月20日至12月31日的DPS，即1.726分。

4. 城市发展酒店服务信托（CDLHT）2021财年下半年每合订证券单位派息（DPS）同比减少11%至3.06分，全年减少13.7%至4.27分。在2021年下半年，信托的净房地产收入增加24.1%至4910万元，营收增长39.7%至9150万元。

5. 口福集团（Koufu）的公众持股（public float）低于10％，将停牌。