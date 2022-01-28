组屋转售价去年猛涨12.7％ 创2010年来最大涨幅

（早报讯）本地整体组屋转售价连续七个季度上升，去年第四季环比增加3.4％，转售价全年增长12.7%，创下2010年以来的最大年度涨幅。

根据建屋发展局今早（1月28日）发布的完整组屋转售数据，上一季的整体组屋转售价指数达155.7，环比增加了3.4%，同比则增长了12.7%。这是自2010年的14.1％以来，涨幅最高的一年。

数据也显示，地点适中的五房式组屋中位数转售价持续走高。例如，大巴窑五房式组屋中位数转售价从81万8000元猛涨至89万4900元；女皇镇的从92万6000元上升至93万5000元；红山的也从82万2500元增至82万8000元。

转售交易量方面，去年第四季转手的组屋单位有7940个，比第三季的8433个，少了5.8%。与前年同期相比，交易量则增加了3.9%。

去年全年的整体组屋转售交易量则增长25.3%，从2万4748个单位，增至3万1017个单位。

政府上个月15日深夜宣布了新一轮房地产降温措施，其中包括把建屋局组屋房贷的贷款与估值比率（Loan-to-Valuation，简称LTV）从90％降低至85％。

建屋局也计划今明两年每年推出多达2万3000个组屋单位。当局将视需求而定，在2021年至2025年间推出共10万个组屋单位。