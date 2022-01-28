非居民就业人数两年首现增长 去年第四季总就业增4.74万人

（早报讯）本地居民就业增长提速，非居民就业人数也出现两年来的首次增长，使得我国去年第四季的总就业人数显著增加，不包括外籍帮佣的总就业人数增加4万7400人。

与之相比，第三季的总就业人数减少2400人。

人力部今天（1月28日）上午发表《2021年劳动市场报告》预估数字时说，虽然全球奥密克戎病例激增，我国去年第四季的劳动市场保持着复苏的势头。

居民就业增加，部分原因是餐饮与零售业年终高峰期带来的季节性招聘。这些行业的就业人数是在连续两三个季度下滑后，首次出现增长。

与此同时，资讯通信、金融服务等行业的居民就业继续稳定增长。资讯通信业受益于对资讯科技和数码解决方案的强劲需求，以及更多的游戏和软件发布活动。金融服务业则是有更活跃的基金管理活动。

非居民就业人数主要由建筑业推动，部分原因是我国去年11月初重新开始发出建筑、海事和加工业客工的入境许可。其他行业的非居民就业人数在连续几个季度的下降后则相对持平。

报告指出，虽然去年最后一个季度的非居民就业出现增长，但不足以弥补前三个季度的下滑。因此，去年全年的非居民就业人数预计将萎缩，但幅度比前一年要慢得多。

非居民就业较小幅度的下滑，加上居民就业增长强劲，预计将导致总体就业出现回弹。与之相比，2020年的总体就业人数减少16万6600人。

根据以往惯例，人力部公布劳动市场预估数字时，并未透露居民和非居民各自的就业人数变化。这些数据将在3月中旬出炉的《2021年劳动市场报告》中正式公布。