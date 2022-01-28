259人涉骗或当钱骡被查 受害者损失逾590万

（早报讯）警方展开为期两周的执法行动，259人涉及诈欺或充当钱骡而被调查。他们涉嫌参与的案件超过564起，涉及的总金额逾590万元。

警方今早（1月28日）发表文告说，商业事务局与七大警署的执法人员在本月14日至27日展开两周的行动，共有170名男子与89名女子因涉嫌参与诈骗而正协助警方调查。他们的年龄介于16岁和80岁之间。

文告说，协助调查的嫌犯涉及超过564起不同类型的诈骗案，包括网络爱情、电子商务、银行相关的钓鱼信息、技术援助、冒充中国官员或政府人员、冒充社交媒体账号、投资、求职和贷款骗局等，受害人一共损失超过590万元。

协助调查的259名嫌犯，分别面对欺诈、洗黑钱、无执照提供付款服务等罪名。一旦欺诈罪成，他们将面临最长10年的监禁和罚款；洗黑钱罪名成立者则将面临最长10年监禁，最高50万元的罚款，或两者兼施。无照提供付款服务罪名成立，涉案者将面对最长三年监禁，最高12万5000元罚款，或两者兼施。

警方表示，当局严肃看待任何诈骗行为，并会严惩不法之徒。

警方提醒公众，不可让他人使用自己的银行账号或电话号码，以避免卷入骗案，成为骗子的同伙。这些信息若被他人利用来犯罪，信息的提供者也得承担责任。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都将保密。