本地股市早盘涨0.23%

（早报讯）在消化了美国联储局的最新消息后，本地和区域市场收复失地，周五（1月28日）反弹。

新加坡海峡时报指数早盘上涨0.23％，报3267.58点。早盘最高3272.02点，最低3260.18点。

全场成交量5亿股，成交额7亿元，上升股183只，下跌股192只。

澳大利亚和日本股市涨超过2%，上海、深圳、印度尼西亚、马来西亚、韩国和泰国市场也纷纷上扬。

美股周四震荡之后以跌幅作收。苹果公司（Apple）公布业绩，营业额和净利超出预期，推动周五早盘美股期货上涨。

货币市场目前预计联储局今年会加息五次，而上个月的预测是三次。全球股市本月来已经损失了7万亿美元（9.5万亿新元）的市值。

大华银行的报告指出，今天市场会关注美国12月的个人消费支出平减指数（Personal Consumption Expenditure Price Deflator）、12月个人收入和开支数据，以及密歇根大学消费者情绪指数。法国和德国将发布第四季经济数据。

投资管理公司Federated Hermes高级全球股票投资组合经理格兰特（Lewis Grant）在电邮中指出，对股票投资者来说，1月是艰难的月份，年初以来情绪的波动没有消退的迹象，企业财报季更是加大了波动。此外，科技和增长股的跌势有所放缓，随之而来的是大幅波动，因为投资者试图在低点入场，“但市场充满波动和不确定因素，是否有便宜的入场时机并不明显。”

他也说，虽然对奥密克戎病毒的担忧减退，限制措施放宽，但地缘政治担忧涌现。俄罗斯和西方国家的关系恶化，全球供应链扰乱可能会更糟糕，俄罗斯对西欧的天然气供应情况或许会冲击金融市场。

个股方面，星展集团（DBS）将以9亿5600万元的溢价，收购花旗集团在台湾的消费金融业务。星展股价早盘跌0.34%至35.14元。

吉宝企业昨天（27日）发布业绩后，股价今早上扬7%，早盘收5.66元。该集团去年获利10亿2300万元，远远超出市场预期，不仅从前年亏损5亿零600万元大逆转，也是过去六年岸外与海事业务开始走下坡以来，集团取得的最高全年净利。