第20届新加坡金字品牌奖 37得奖品牌31个首获奖

（早报讯）第20届新加坡金字品牌奖（SPBA）得奖名单出炉，共有37个来自不同行业的本地品牌获奖。

金字品牌奖由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联合主办，今年的主题是“登峰造极”（On to Higher Ground）。

获奖的37个品牌中，31个是首次获奖。今年的得奖品牌来自各个领域，包括美容与健康、房地产、零售、餐饮、教育和制造业。

它们分别在四个奖项组别中得奖，分别是SPBA—潜质品牌、SPBA—成名品牌、SPBA—悠久品牌，以及SPBA—特别表扬。

SPBA筹委会主席周丽青在今天（1月28日）举行的奖项证书颁发典礼上讲话时说，今年的奖项获得良好反应，这说明企业在应对疫情之际仍意识到建立强大品牌的价值，打造长寿企业。

筹委会联合主席、新报业媒体信托华文媒体集团《联合早报》副总编辑吴新慧在讲话时指出，评审团看到的不只是得奖者的努力，而是他们在应对危机中所展现的眼光、韧力和创意。

金字品牌奖继续获得兴业银行（RHB）、豪华车品牌玛莎拉蒂（Maserati），和科技企业三星电子（Samsung Electronics）赞助支持。奖项今年也迎来科技伙伴华为国际（Huawei）。

新加坡金字品牌奖设立至今，共有500多个品牌得奖。