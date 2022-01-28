开年至今 56餐饮场所360人违反安全管理措施被罚

（早报讯）自今年开年以来，短短不到一个月，已有56家餐饮场所及360名公众，因违反安全管理措施和疫苗接种差异化措施而被惩罚。政府机构将在来临农历新年期间，在餐饮场所、巴刹、商场、超市以及公园等热门场所加强执法行动。

永续发展与环境部今天（1月28日）发文告说，随着本地的奥密克戎变种毒株病例激增，当局呼吁人们给予合作，负起个人的社会责任，严格遵守安全管理措施，让自己和社区保持安全。

根据文告，自今年开年以来，有27家企业，包括餐饮场所、酒店和商场，因违反安全管理措施被勒令暂时关闭。违例行动包括未能尽量减少员工与食客之间的互动、没确保顾客每组不超过五人，以及允许顾客在晚上10时30分之后饮酒。

其中一家餐饮场所Candy K-Bar被令关闭20天。（永续发展与环境部提供）

顾客在Candy K-Bar群聚后确诊 传染给另外至少10名同事

其中一家餐饮场所Candy K-Bar被令关闭20天，该业者允许顾客超过五人社交聚会、在晚上10时30分之后售卖和饮酒，并为顾客提供KTV系统和飞镖游戏。这些顾客是另一家餐饮场所的职员，他们随后被确诊感染冠病，并感染了至少10名没有参加社交聚会的其他同事。当局正在进行进一步的调查。

其他29家业者因未能确保就座顾客之间保持至少一米安全距离、没确保员工佩戴口罩，以及没检查顾客的疫苗接种状态等违规行为被罚款。

另外，有341名公众因违反安全管理措施和疫苗接种差异化措施被罚款，例如在小贩中心、餐饮场所和酒店等场所群聚。

在本月23日，在国家公园局管理的公园和海滩，有19人因超过聚会人数限制而被记下个人资料，其中有11人是在大巴窑公园群聚。公园局将对他们采取适当的执法行动。