涉一马公司弊案同谋已接警方严厉警告

（早报讯）涉及一马公司弊案的前瑞士瑞意银行主管与同谋去年底已接到警方发出的严厉警告。

新加坡有关当局也陆续把一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）弊案所起获的款额归还马来西亚政府，至今已归还8800万元。

我国警方和总检察署今天（1月28日）发文告指出，去年10月至12月已向前瑞士瑞意银行（BSI Bank）新加坡分行财富管理服务主管凯文·迈克·斯瓦姆比莱（Kevin Michael Swampillai）和同谋吴思伟发出严厉警告。凯文原可面对四项欺骗罪，吴思伟可面对四项教唆罪名。

根据商业事务局的调查，前瑞士瑞意银行（BSI Bank）新加坡分行财富管理服务主管凯文在2012年至2013年之间与同事杨家伟协助一马公司的附属公司投资三类资金，附属公司每年缴交管理费给个别资金的投资经理。

凯文和杨家伟在前雇主瑞士瑞意银行不知情的情况下，密谋私吞部分管理费，并找来吴思伟协助。吴思伟成立Bridge Global Managers公司，与资金的投资经理达成秘密协议，获取部分管理费作为介绍费。吴思伟把所得款额与凯文和杨家伟共享。

杨家伟因欺骗、企图妨碍司法公正、洗黑钱等罪名已先后于2016年12月及2017年7月被定罪，被判坐牢30个月和54个月，两项刑期有约15个月重叠。

文告指出，警方仔细考虑案件的情况并咨询总检察署后，向凯文和吴思伟发出严厉警告，取代提控。当局是在考虑多项因素后做出决定，包括考虑到他们配合调查并透露密谋牟利的安排，交出不法得来的款额和海外资产。

新加坡金融管理局分别在2020年10月和2017年12月，向凯文和杨家伟发出终身禁令，禁止他们提供财务咨询服务。吴思伟涉案时不是财务顾问，若日后申请提供财务咨询服务，当局会将他的行为考虑在内。

文告也透露，新加坡有关当局去年12月已再向法庭申请，归还一马公司弊案中起获的约1030万元给马来西亚政府。至今，共约8800万元已归还給马国政府。

当局会继续按照我国的司法制度，处理归还与一马公司弊案相关资产与款额的申请。（部分人名译音）