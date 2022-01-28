小贩中心清洁工清理桌面流程改进 工作更有效率

（早报讯）小贩中心的清洁工人自从改进了清理桌面的工作流程后，工作更有效率也更加系统化，不过在用餐高峰时段，食客可能得等较长时间等清洁工完成桌面消毒。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天（1月27日）走访联邦弯熟食中心。她今天在面簿贴文说，配合“保持桌面整洁运动”（Clean Tables Campaign）调整的桌面清理流程实行以来，清洁工都适应得很好。

根据新的流程，清洁工分为两组，一组负责在食客归还餐具和托盘后抹桌面和消毒，另一组则负责打理托盘归还处。

不过，在用餐高峰时段，清洁工可能需要更多时间才能去到需要抹擦的桌子。碰到这种情况，两组的清洁工会尽可能互相帮忙，当局呼吁食客耐心等清洁工消毒好桌面。

许连碹说，食客与摊主向她反映，自从当局规定餐后须归还碗碟和托盘后，不仅用餐环境更加干净，桌面清理的速度也更快，鸟类入侵问题也有所改善。

她呼吁公众在用餐高峰时段给予清洁工更多耐心，如果托盘归还处已满，就去另一个归还处归还碗碟，或将托盘归还到用于收集碗碟的手推车。她也提醒公众在离开小贩中心时，将入场贴纸贴在指定纸板上，不要随处乱贴。

“保持桌面整洁运动”去年2月推出，国家环境局和业者在小贩中心、咖啡店和食阁安装更多托盘归还处、改善清洁工作流程，同时鼓励食客用餐后自行清理桌面和归还托盘餐具。