小贩中心清洁工清理桌面流程改进 工作更有效率

文 /
马华卿

发布 / 2022年1月28日 2:22 PM

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士提醒公众在离开小贩中心时，将入场贴纸贴在指定纸板上，不要随处乱贴。（取自许连碹面簿）
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士提醒公众在离开小贩中心时，将入场贴纸贴在指定纸板上，不要随处乱贴。（取自许连碹面簿）

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（早报讯）小贩中心的清洁工人自从改进了清理桌面的工作流程后，工作更有效率也更加系统化，不过在用餐高峰时段，食客可能得等较长时间等清洁工完成桌面消毒。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天（1月27日）走访联邦弯熟食中心。她今天在面簿贴文说，配合“保持桌面整洁运动”（Clean Tables Campaign）调整的桌面清理流程实行以来，清洁工都适应得很好。

根据新的流程，清洁工分为两组，一组负责在食客归还餐具和托盘后抹桌面和消毒，另一组则负责打理托盘归还处。

不过，在用餐高峰时段，清洁工可能需要更多时间才能去到需要抹擦的桌子。碰到这种情况，两组的清洁工会尽可能互相帮忙，当局呼吁食客耐心等清洁工消毒好桌面。

许连碹说，食客与摊主向她反映，自从当局规定餐后须归还碗碟和托盘后，不仅用餐环境更加干净，桌面清理的速度也更快，鸟类入侵问题也有所改善。

她呼吁公众在用餐高峰时段给予清洁工更多耐心，如果托盘归还处已满，就去另一个归还处归还碗碟，或将托盘归还到用于收集碗碟的手推车。她也提醒公众在离开小贩中心时，将入场贴纸贴在指定纸板上，不要随处乱贴。

“保持桌面整洁运动”去年2月推出，国家环境局和业者在小贩中心、咖啡店和食阁安装更多托盘归还处、改善清洁工作流程，同时鼓励食客用餐后自行清理桌面和归还托盘餐具。

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