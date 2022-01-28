我国过去一个月为五岁至11岁儿童施打20万剂冠病疫苗

（早报讯）我国过去一个月已为五岁至11岁儿童共施打了20万剂儿童剂量的冠病疫苗。

根据教育部长陈振声今天（1月28日）发布的面簿贴文，目前已有17万5000名孩童接种至少一剂疫苗，超过2万5000孩童已接种两剂疫苗。

新加坡是从去年12月27日开始为五岁至11岁儿童接种冠病疫苗。

此外，我国自周二（25日）起允许五岁至11岁的儿童不必预约就可以在周一至周四到儿童接种中心接种第一剂冠病疫苗。这项措施受到家长欢迎，陈振声透露，本周已有超过5600名儿童在没有预约的情况下，由家长带到儿童接种中心接种疫苗。

陈振声提醒，家长如果要在来临星期一（31日），即农历新年除夕带孩子到儿童疫苗接种中心打针，必须在下午1时前抵达中心。接种中心将在初一和初二（2月1日和2日）关闭。