假期前夕亚太市场谨慎 海指周五跌0.4％

（早报讯）新加坡股市本周最后一个交易日继续受美国加息速度将超出预期的影响而走低，海峡时报指数今天（1月28日）闭市报3246.33点，下跌13.70点或0.42％，全周跌1.47％，结束四周连涨。亚太各地市场也因为对加息速度的担忧而涨跌不一，悉尼、东京和首尔从昨日的重挫分别回弹2.13％、2.09％和1.87％，但香港和上海股市下跌达1.08％和0.97％。

香港全周跌5.67％，是8月以来最大单周跌幅，结束了五周连涨的局面，中国股市在农历新年来临前已跌至16个月来低位。东京股市估计是受到美国股指期货上涨的鼓舞，当地分析师认为，加上周四日经指数猛跌超过3％并且三天连跌，是促使该指数今天回弹的原因，但全周仍跌2.92％，并已四周连跌。悉尼股市今天的回弹，结束了四天连跌的局面，全周仍跌3％，并已四周连跌。

本地资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，鉴于全球通货膨胀和加息担忧，市场基本上情绪谨慎，但本地市场受到的影响比较小。美国股市早前处于历史高位，如今似乎在进行迟来的盘整巩固。基金可能把资金从美国转投其他主要市场。

他也指出：“农历新年假期是另一个市场因素，投资者因此不大愿意进场建仓。”

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“市场认为美国联邦储备局今年将加息四到七次。这种加息对经济的软性或硬性影响是个不确定因素。在通货膨胀压力减弱之前，市场可能会横盘整理，因为利率势将更快、更猛地攀升。”

他指出，在新加坡，吉宝企业（Keppel Corp）股价涨幅领先其余蓝筹股，它公布优于预期的盈利、股息和积极的股票回购计划。

吉宝企业今天股价飙升6.05％，闭市报5.61元，交易量高达1993万股，总值1亿1226万元，交易量和交易总值分别位居全场第六和第五。星展集团研究和大华继显的分析师已把该股的目标价分别从6.20元和6.74元上调至6.90元和6.94元。

本地股市今天交易量减至11亿3000万股，交易总值继续大增至21亿5000万元，因银行股交易非常活跃，交易总值都超过两亿元，甚至超过三亿元。全场交易总值一半来自银行股和新电信（Singtel）以及吉宝企业。全场上升股214只，下跌股256只。海指成份股也是跌多升少，6只上涨，2只持平，22只下跌。

领跌的海指成份股是丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust），股价跌2.16％至1.81元，但银行股涨跌不一。

星展集团控股（DBS）今天股价下跌1.25％，闭市报34.82元。星展今早宣布，它将收购花旗集团在台湾的消费金融业务。它将以资产和债务转让的方式收购，同时支付现金收购花旗（台湾）的净资产，外加9亿5600万元的溢价。

凯德综合商业信托（CICT）今天股价下跌1.02％，闭市报1.94元。该信托今早发布业绩，2021财年下半年每单位派息5.22分，同比减少8.9％，但全年增加19.7％至10.40分。

其他个股方面，承包商高峰控股（Alpina Holdings）今天在凯利板首日交易，股价涨至0.32元，比0.31元的发售价高出3.2％。

雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今天股价下跌1.94％，闭市报1.01元。该信托今早发布业绩，其2021财年下半年每单位派息同比增加14％至2.27分，可派发收入增加19％至7350万元。信托下半年每单位派息同比增加14％至2.27分，全年每单位派息增加43％至4.32分。

城市发展酒店服务信托（CDLHT）今天股价持平，闭市报1.14元。该信托今早发布业绩，2021财年下半年每单位派息同比减少11％至3.06分，全年减少13.7％至4.27分。

口福集团（Koufu）今天股价持平，闭市报0.765元，略低于每股0.77元的收购价。该集团的公众持股（public float）比率已低于10％，全面收购献议的截止日期已延后至2月23日。收购者有意将公司除牌私有化，献议截止后该股将停牌。