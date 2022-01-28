王乙康：我国抗疫进展有目共睹 思维转变和信任是成功关键

（早报讯）新加坡的抗疫之路走来不易，却充分体现全国人民战胜危机的韧性和毅力。卫生部长王乙康说，我国的抗疫工作进展有目共睹，而人民对制度的信任和思维上的转变是个中关键。

冠病疫情迈入第三年之际，《联合早报》推出新书《战疫勇士——新加坡之道》，记录过去两年的抗疫进程，向守护新加坡的前线人员致敬，并勾勒出我国政府在疫情不同阶段的决策思路。

卫生部长王乙康今天（1月28日）在新书发布会上致辞时说：“每个阶段都是我们能够回顾过去的一个机会，可以检讨经历的一切，再重组我们的实力和资源，然后继续做下去。”

谈及从疫情学到的重要经验，王乙康强调，比伸缩性更重要的是思维上的转变。若按照原有的抗疫方法，遇到德尔塔毒株时就行不通了。

王乙康也说，抗疫需要靠全国人民的努力，若政府条例太复杂或强硬，人民可能不了解，或没有呼吸空间，因此政府早前大刀阔斧地简化医疗程序。“人民看得懂，就能尽自己的一分力。”

此外，有赖人民对制度以及彼此的高度信任，我国才可达到现在的高疫苗接种率。

过去数月，新加坡逐步过渡到与奥密克戎变种毒株共存，漫长的抗疫之路也进入新阶段。王乙康指出，这一路走来不易。很多人因疫情痛失朋友或家人，许多餐饮和建筑业者也受到巨大冲击。

不过，冠病疫情也加速了推动数码科技的应用和接受率以及各行业的数码转型，并体现了举国上下战胜危机的韧性和毅力。

王乙康说：“在逆境中，我们展现了一个团结一致、富有高度信任的社会。国人听取医疗专家和政府的劝告，接种疫苗，并且遵守安全管理措施。政府也听取人民的反馈，有个时期大刀阔斧地检讨医疗管理方案，采取了不搞‘清零’，不宣布自由日的中庸之道。”

他也强调，国家储备金成了新加坡此次抗疫的坚强后盾，让政府通过及时的财政拨款，舒缓冠病对各行业的冲击，尤其是帮助中小企业和人民解决燃眉之急，尽量保住工作。

“希望年轻的一代从危机中领悟‘前人种树，后人乘凉’的道理，也明白我们这一代的新加坡人，也要为下一代的国人着想。”

国家传染病中心主任梁玉心教授，以及杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目的王林发教授也在《冠病二周年：新加坡经验谈》座谈会上与王乙康分享抗疫经验和未来挑战。这相信是三人首次同框的华语座谈会。

梁玉心指出，变种毒株的特性可能完全不同，因此进行科研时不能固守成见，须保持开放和愿意吸收的学习精神。

王林发也强调备战意识的重要，他认为作为小国，新加坡可以把目标定得高一些，此后对疫苗和药物的研发工作也能更有信心。

《战疫勇士——新加坡之道》共204页，售价25元（包括消费税），2月起可在大众书局、友联书局、友谊书斋、纪伊国屋书店、海风书屋及卓尔书店购得。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅致辞时说：“新闻工作是历史的第一个记录，过去两年早报记者团队全面而深入地报道这场疫情，我们遇到的人，经历的事，感受到的变化，我们都尽力把它们记录在这本书中。这本书收录了这一代新加坡人的集体记忆。”