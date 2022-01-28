警方突击103娱乐场所 188人接受调查

（早报讯）警方在全岛突击了103家夜店及娱乐场所，目前有188人正在配合调查，包括一名涉嫌利用自己私宅提供餐饮和娱乐活动的28岁男子。

新加坡警察部队发文告指，当局在2021年12月12日到今年1月23日，在全岛突击检查了103家夜店及娱乐场所，其中16个场所的业者涉嫌违反公共娱乐法令、酒精管制法令、冠病19（临时措施）法令，包括业者、员工及顾客在内的188人正在接受调查。

其中有两处娱乐场所涉嫌无照经营“卡拉OK”，勿洛警署警员在2021年12月18日突击芽茏23巷一处工业单位，发现其中有介于21岁到42岁的37名男子和12名女子非法聚集。隔间内配置了音乐设备、音箱和麦克风。负责场所的29岁及32岁男子因涉嫌无照提供酒精及没有合法工作准证，及抵触冠病19（临时措施）法令被捕。22岁及28岁越南女子涉嫌提供陪酒服务，涉嫌没有合法工作准证被捕。另有一名37岁男顾客在警方执法时涉嫌辱骂警员被逮捕，其余45人也在接受警方调查。

2021年12月31日，勿洛警署警员也突击加冷路的一家店屋，发现单位内聚集了27岁至63岁共40人。单位隔间内也提供唱歌设备及酒精等，四名负责人因涉嫌无照提供酒精及抵触冠病19（临时措施）法令被捕，其余人员则接受警方调查。

此外，中央警署警员在今年1月7日突击明远路（Beng Wan Road）一处私宅时，发现九岁到47岁的七男四女在单位内吃饭唱歌，其中一名28岁男子是私宅的屋主。初步调查显示，他涉嫌无照经营，将私宅改成提供娱乐活动的商业聚餐场所，还自聘厨师烹煮食物及提供娱乐服务配套。目前涉事的11人正在配合警方调查。