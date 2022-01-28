反疫苗组织创办人许淑慈住院 律师：没有潜逃的风险

（早报讯）涉嫌与全科医生柯杰智共谋向卫生部虚报疫苗接种资料的反疫苗组织创办人许淑慈，以及诊所助理蔡清顺，被改控更严重的罪名，但许淑慈被揭正住院接受治疗。

许淑慈（译音，46岁）的代表律师伦曜东告诉zaobao.sg，她先被带到心理卫生学院，再转至新加坡中央医院，但律师不清楚她的具体健康情况。

今早（1月28日）原本应该出庭的许淑慈，入院后面对改控的过程没对媒体公开。据了解，代表律师指她没有潜逃的风险，身体不适需要休息，家人也希望与她度过农历新年，为她申请保释在外。

伦曜东向《联合早报》证实，高庭将在下周一（1月31日）审理保释申请。

许淑慈与诊所助理蔡清顺（40岁）原本面对的共谋欺骗罪，改为不诚实作出虚假陈述罪。新罪名若罪成带有最长20年监禁或罚款，或两者兼施，比原本罪名的坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施的刑法来得严重。柯杰智（33岁）早在本周二被改控这新罪名。

蔡清顺今早则通过视讯出庭，他没聘请代表律师。他恳求法官给予宽容，并辩称：“我只是照着Jipson（柯杰智的洋名）的指示做事。我只是中间人。”

根据最新控状，许淑慈在去年7月至今年1月，与柯杰智共谋向卫生部作出虚假陈述，谎称数人已接种国药疫苗，以让他们获得接种证明，实际上这些人都未接种。

蔡清顺的最新控状则显示，他涉嫌在去年12月至今年1月，与柯杰智和女子梅拉祖尼莎（Mehrajunnisha）共谋向卫生部作出虚假陈述。在三人共谋下，柯杰智涉嫌在今年1月14日前后向卫生部谎称梅拉祖尼莎已接种国药疫苗，让后者获得接种证明，但她其实并未接种。

控方透露，此欺诈案的规模甚大，要求蔡清顺还押多一周，让警方完成调查。

两人的案件展至下周五（2月4日）过堂。