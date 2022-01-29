研究：癌症病患可通过头皮冷却疗法减轻化疗脱发副作用

（早报讯）受癌症化疗影响导致脱发的癌症病患现在能通过一种头皮冷却疗法，减少化疗带来的脱发副作用，促进良好的头发再生率。

新加坡国立大学癌症中心今早（29日）发布一项研究结果称，通过“头皮冷却疗法”（scalp cooling therapy），超过五成参与研究的癌症病患脱发情况得到改善，并且脱发后头发再生率有所提高。

研究从2017年12年展开，2019年5月结束，有超过80名乳腺癌和妇科癌症患者参与，进行超过500次头皮冷却治疗。当中有超过五成的病患即使在接受癌症化疗期间更换其他化疗药物，头皮冷却疗法也能起到良好的护发效果。

头皮冷却疗法通过在化疗之前、期间和之后立即降低头皮的温度到18至22摄氏度之间，使流向头皮的血流量减少60-80%，从而减轻化疗对毛囊造成的损害。癌症病患接受治疗时，须戴上由头皮冷却仪器保持恒温的“冷帽”，从化疗前30分钟，一直到化疗结束后最多90分钟。

负责这项研究的国立大学癌症中心肿瘤血液科顾问林思静医生在媒体发布会上说，虽然西方国家已经使用头皮冷却疗法一段时间，不过这在亚洲国家并不普及，所以这项以亚洲人为主的研究非常重要，有助更好地了解此疗法对亚洲癌症病患的效果。

她说：“曾经有病患因不愿面对暂时性的脱发副作用，选择不接受化疗，最终因病逝世。患上癌症已经给患者的人生带来巨变，如果还要面对大量脱发，这是非常痛苦的一件事。我希望有了这种疗法，能让病患更容易接受化疗。”

林思静进一步解释，头皮冷却疗法的效果因化疗药物而异，所以其实大部分肿瘤癌患者都能接受这种治疗。研究主要探讨此疗法对接受化疗药物蒽环类（Anthracyclines）和紫杉醇（Taxane）的效果，并发现超过八成使用紫杉醇的病患脱发情况大大减少。

2017年10月患上第二期乳癌的58岁姚姓女行政人员是首批参与研究的病患。她受访时说，当看到自己头发大量脱落时，感觉就快要崩溃，所以得知有头皮冷却疗法，就马上要求医生为她治疗。

“当国立大学癌症中心引进头皮冷却疗法时，我已接受了两个月的化疗，头发基本上都已完全掉落，所以我希望能尽早让我的头发长出来。在我完成化疗时，我的头发都长出来了，两个月后就不必戴帽子。如果能更早接受此疗法，我可能就不必经历脱发的惨痛经验。”

林思静也说，本地已有一些私人医院提供头皮冷却疗法，但价格不便宜，一般大众无法承担，而公众在国立大学癌症中心接受此项治疗时的价格将享有津贴，首次为90元，之后每次60元。