近1万名五至六岁儿童已接种首剂疫苗 

（早报讯）截至今天，本地有超过1万6000名五岁至六岁的儿童预约接种冠病疫苗，近1万名该年龄层的儿童已接种第一剂疫苗。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高和教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，今天（1月29日）下午走访位于淡滨尼天地的儿童接种中心，了解接种中心的情况。

马善高受访时说，为儿童接种疫苗不仅是保护他们，同时也是保护社会中的其他群体，尤其是年长人士。

“虽然年长者可能已接种追加剂，能够确保他们不会感染重症，但避免他们染病的最好方式是确保大家都接种疫苗。”

一些家长或对于让孩子接种疫苗感到担忧，马善高说，当局必须尊重他们的选择并理解他们的焦虑。随着越来越多年幼的儿童接种疫苗，他相信家长也会对疫苗更有信心，让孩子接种。

幼儿培育署（ECDA）的发言人在本月12日透露，本地共有超过5000名五至六岁儿童预约接种疫苗，这一年龄层的预约人数在过去两个多星期内增加超过两倍，目前超过1万6000人。

育有三名孩子的冯柔华（40岁，经理）今天下午带着五岁大的小女儿到淡滨尼天地的儿童接种中心接种首剂疫苗。她说，因10岁和八岁大的儿子都已在上周完成接种，没有出现什么副作用，便决定也让女儿接种。

“因为近期的病例又在增加，我觉得还是让女儿接种比较安全一点，不太担心她会有什么副作用。”

另一名家长陈沛珊（35岁，家庭主妇）则带着八岁大的女儿与六岁的儿子一起接种疫苗。她说，因孩子的同学大多都已完成接种，所以也决定让他们接种。

“虽然还是会有一点担心，可是我看到孩子的同学接种后没有什么严重的副作用，所以觉得让他们接种应该是安全的。”

我国从去年12月27日开始为五岁至11岁儿童接种冠病疫苗。自本月25日起，这些儿童不必预约就可在周一至周四到儿童接种中心接种第一剂疫苗。

教育部长陈振声昨日在面簿发文说，我国过去一个月已为五岁至11岁儿童共施打了20万剂儿童剂量的冠病疫苗。目前已有17万5000名孩童接种至少一剂疫苗，超过2万5000孩童已接种两剂疫苗。