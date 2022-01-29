自行检测呈阳者仍须接种追加剂 否则完成接种状态将失效

（早报讯）公众完成基本冠病疫苗接种程序后，即使曾自行做抗原快速检测发现结果呈阳并已康复，仍须在期限内注射追加剂，否则将被视为未完成接种。

卫生部早前宣布，从下个月14日起，完成基本疫苗接种程序者270天内没打追加剂，“已完成接种”的状态将失效，转为未完成接种。基本疫苗接种程序指的是完成两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗、或三剂科兴或国药疫苗。

卫生部今天（1月29日）发表文告指出，公众完成基本疫苗接种程序后即使感染冠病，仍应接种追加剂。

奥密克戎变种毒株病症比较轻微，追加剂能为人体提供更长时间的保护。冠病疫苗专家团的建议也显示，冠病康复者能够安全接种追加剂。

若有人仍倾向于不接种追加剂，并且在染病期间曾求医或是在入境时检测结果呈阳，因此能在HealthHub网站上找到染病记录，他们可选择不接种追加剂，接种有效期会自动更新。

不过，这并不适用于那些自行做抗原快速检测（ART）、通过定期轮流检测或活动前检测结果呈阳的人。他们一般会自行隔离和康复，政府医疗记录中不会反映染病记录。这意味着，这些人将须接种追加剂，才能保持“已完成接种”的状态。

其次，许多人也询问混打mRNA疫苗、科兴或国药疫苗，并且染病后是否仍应接种追加剂。

卫生部说，由于这类情况复杂且取决于事发顺序和间隔时长，卫生部正探讨在官网上增设“计算器”，帮助公众判断是否有必要通过注射追加剂延长接种有效期。

一般而言，接种两剂mRNA疫苗或三剂科兴或国药疫苗后，便能在270天内被视为完成接种，只要再接种追加剂或在政府医疗记录上留有染病记录，接种有效期便会延长。