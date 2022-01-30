船员染病 海洋量子号取消除夕和初三航程

（早报讯）因发现几名船员确诊感染冠状病毒，皇家加勒比国际游轮取消了海洋量子号从本地出发的农历新年航程。

面向游轮爱好者的网络刊物新加坡游轮俱乐部（Singapore Cruise Society）今早（1月30日）发出面簿贴文，因几名船员确诊冠病，皇家加勒比国际游轮已取消海洋量子号（Quantum of the Seas）从本地出海的1月31日（除夕）和2月3日（初三）航程。

预订1月31日启程的乘客将获全额退款及100％的礼券（Future Cruise Credit）；2月3日启程的乘客则可选择获得125％的礼券来预订新航程，或全额退款。

新加坡游轮俱乐部报道，皇家加勒比是在进行定期检测时，发现1月27日出海，也就是目前的航程中，出现0.6％的人确诊冠病。皇家加勒比因此决定取消下来两个航程，受影响的四天航程将在明天返回新加坡。

据了解，目前正在航行的游轮上，两家餐饮店已关闭，工作人员也戴着N95口罩或防护面罩等个人防护装备。