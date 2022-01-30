哈莉玛总统祝愿尽快走出疫情 越战越勇

（早报讯）哈莉玛总统说，奥密克戎变种病毒肆虐，以致冠病安全管理措施无法在农历新年期间放宽。不过，民众理解抗疫的挑战，继续在这个艰难时期相互扶持，令她非常欣慰。

今天（1月30日）是小年夜，哈莉玛总统在个人面簿发表新春献词视频，恭祝大家新年快乐，身体健康。

她在视频中说，农历新年庆祝活动下周开始。“这是个阖家团聚、互相拜访和大快朵颐的欢愉时刻。”

她理解一些国人早前希望我国这个时候放宽冠病安全管理措施，以便大家在农历新年期间能举行更多庆祝活动。

“然而，奥密克戎变种病毒在全球传播，影响许多国家的重新开放计划，包括新加坡在内。我很高兴新加坡人理解其中的挑战，并在这个艰难时期继续相互扶持。”

抗疫跨部门工作小组本月21日宣布，为谨慎起见，农历新年期间的社交聚会人数限制继续维持最多五人，每户家庭每天最多只能有五名访客。

迎接虎年之际，哈莉玛总统也说：“老虎象征力量和勇气。我希望全国上下一心对抗疫情的同时，能继续展现这样的特质，走出疫情，越战越勇。”

她在视频结尾中以华语祝贺全民：“新年快乐！”