抢购年夜饭食材 全岛巴刹今早现人龙

今天（1月30日）是农历新年前的最后一个星期天，而明天就是除夕夜，全岛多个巴刹出现人龙抢购食材，芽笼士乃今早有公众指一度得排队近一小时才能进去。

虎年即将报到，明天除夕刚好碰上大部分摊贩都休息的星期一，因此今天成为到巴刹抢购新鲜食材的最后机会。原本就热闹的星期天，今早前来排队进入巴刹的顾客也更多，为配合现有的防疫措施限制进入人数，那些热门巴刹都出现比以往更长的人龙。

记者今早走访芽笼士乃巴刹时，排队的人龙已形成三排之多，几乎都要排到马路。前来的除了本来就会星期天到那里采买食材的居民，也有特地前来者。

客工沈先生就说，他排了近一个小时进巴刹，因为明天和同事吃火锅，所以要准备材料。63岁的教育工作者梁桂玲也是特地前来，因为比其他地方的便宜而且也新鲜。她看到长龙本想放弃，但又觉得反正都来了就照排。

该巴刹的人数限制为300人，多名顾客都表示进去后并不会觉得拥挤。

平时也很热闹的高文巴刹今早同样排长龙，不过走动速度快，10分钟以内就能进入。有工作人员表示，进场人数限制为200人，而据记者观察，里头情况会比芽笼士乃拥挤一些，但较集中在卖菜和卖火锅料的摊位。

宏茂桥10道第527座巴刹没有人流限制，不过今早顾客颇多，而且人潮同样集中在卖菜和卖火锅料的摊位。