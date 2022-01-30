李总理：结婚人数恢复到疫前水平 出生人数跌幅小于预期

（早报讯）冠病疫情暴发初期导致我国结婚人数减少，但许多情侣之后按计划完成终身大事，结婚人数如今恢复到疫前水平，出生人数的跌幅也小于预期。

后天就是农历新年，李显龙总理今天（1月30日）在个人面簿发表新春献词贺年，并希望来临的虎年能看到更多新加坡人结婚报喜，开枝散叶。

他说：“虽然疫情一开始导致结婚的人数有所减少，但令我欣慰的是，许多情侣过后都按照计划完成终身大事。经过这两年的疫情，结婚的人数已恢复到疫情前的水平了。”

与此同时，出生人数虽略有下降，但幅度没有预想的那么大。

李总理强调：“其实，无论有没有出现疫情，家里添了新成员，长辈们如父母和爷爷奶奶等都会感到兴奋。宝宝的到来，给全家人带来了欢乐和温暖，也给国家带来了美好的希望和璀璨的未来。”

总理说，政府一直都大力支持新加坡人生儿育女，在疫情期间也继续发放育婴补贴，帮助一些父母减轻经济负担。例如，孩子在2020年10月1日至今年9月30日出生的父母，可获3000元的一次性育婴补贴。