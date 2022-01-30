“春到河畔2022”正式开幕 绚丽灯饰精彩表演迎虎年

（早报讯）4000多人今晚风雨不改现身滨海湾花园参加“春到河畔”活动，大家或穿雨衣或撑着伞欣赏精彩的歌舞表演，还与五彩绚丽的灯饰和巨型财神爷合影。

一年一度的盛大春节庆祝活动“春到河畔2022”今天（1月30日）正式开幕，李显龙总理傍晚为活动主持开幕仪式。他在台上送上新年祝福时说：“希望大家在新的一年里互相关怀、勇往直前、虎虎生威、风调雨顺以及国泰民安。”

今年的春到河畔农历新年庆典活动从1月30日除夕前一天至2月6日正月初六，一连八天在滨海湾花园举办大型花灯展、舞台表演和线上竞赛等庆祝活动，与民众一同喜迎壬寅年。

为避免现场人潮拥挤，公众须事先上网预约入场时段，每个时段的访客人数限制在4400人。活动开放申请后反应非常踊跃，所有门票已经几乎预订一空，但其他公众还是能在外围感受新年气氛。

主办方也派出100多名志愿者和安全距离大使维持现场秩序，让出席活动的公众能安心观赏“春风年画总关情”特别展览以及30个巧夺天工的巨型花灯等。

过去因安全考量而停办的项目今年将重新回归，当中就包括现场舞台表演以及游乐设施等。主办方也在Instagram、TikTok、Facebook和春到河畔官网等社交媒体平台新增不少线上节目，包括竞赛、益智游戏以及互动虚拟手机游戏“生肖猎奇”，让公众“捉”生肖赢取红包。