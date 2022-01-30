义顺组屋楼上邻居洗地 楼下天花板“下雨”

（早报讯）老妇与儿孙享用晚餐时，天花板突然开始渗水，还散发出一股刺鼻的味道，上楼查看原来是楼上邻居在洗地，天花板不知何故有细缝，导致不断有水滴流出。

这起事件发生在1月29日晚上7时许，地点在义顺61街第638座组屋七楼的一个单位。

和丈夫同住在单位内的谢银英（67岁，退休人士）告诉zaobao.sg，前天儿女带着孙儿来探望他们，当时正好在吃晚餐，谁知客厅的天花板突然开始漏水。

谢银英已在此居住了30多年，从未有类似的事情发生。她说，“我当时吓了一跳，赶快和儿女一起移开咖啡桌，并放置小桶和厚毛巾，避免水漫得到处都是。”

谢银英到楼上向邻居反映时，发现楼上换了新屋主，可能刚装修完毕，当时正在清洗客厅地板。好在邻居得知后，连忙叫工人停止洗地，并将屋内的地板擦干，渗透到他们家的水滴终于在一小时后停下。

她说，“流下来的水还散发出类似漂白水的味道，非常难闻。我和儿孙们忙了两个小时多，清理好几次才将客厅打扫干净，幸好家具最后没有任何损失。”

她也透露，楼上邻居在弄干地板后，还下楼通知他们，并向他们致歉。“我住了30几年都不知道天花板会有漏水的问题，更何况他才买下房子不久，也不能怪他。”

谢银英也说，还好当时儿女都在，若是只有她和丈夫在家，还不知道两人怎么收拾屋子。他们也会向市镇理事和建屋局会反映此事，希望能够得到协助，以免以后再发生类似的情况。