（早报讯）尽管本地股市本周交易日因农历新年假日而缩短，但国内外却有众多重要经济数据将出炉，分析师预料本地股市套利活动将持续。

新加坡海峡时报指数全周下挫48.53点或1.47％，上周五（1月28日）闭市报3246.33点。

苹果（Apple）的业绩表现强劲，带动美国股市上周五大涨，纳斯达克指数的涨幅最大，全天上扬3.13％。标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨2.43％和1.65％。

苹果第一季营收报1239亿美元，同比增长11％，高于分析师平均预测的1187亿美元。第一季盈利为346亿美元，即每股盈利2.10美元，也比分析师平均预测的310亿美元和每股盈利1.89美元来得出色。

以下是今天（31日）值得关注的股票：

1.凯德中国信托（CapitaLand China Trust）今早开市前发布业绩。2021下半财年的每单位派息（DPU）为4.5分，同比增加35.1％，全年每单位派息上扬37.5％至8.73分。

半年可派发收入7140万元，比前年同期增加67.4％。半年净房地产收入同比大增86.1％至1亿3010万元，这归功于新收购的资产开始贡献收入。

2.AF环球（AF Global）今早开市前发布盈利预警。集团预期去年全年将蒙受亏损，主要是因为酒店业务严重受到全球冠病疫情和经济危机的影响。

3.许兄弟集团（Koh Brothers Group）及许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）2021财年全年转亏为盈，分别取得690万元和203万元的净利。

许兄弟集团董事会提议派发每股0.2分的年终股息；许兄弟生态工程公司董事会也建议派发每股0.025分的年终股息。

4.康福德高上周五披露，收购Scottish Citylink Coaches的计划，将被推迟到2月28日之后才有望完成。

康福德高指出，作为对National Express Group和Stagecoach Group之间拟议合并的调查的一部分，英国竞争与市场管理局（Competition & Markets Authority）于1月26日颁布了初步强制令，阻止National Express或Stagecoach在现阶段出售在英国的任何业务或资产。