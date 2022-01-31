消协去年接获针对房屋装修业投诉激增五成

（早报讯）与前年相比，新加坡消费者协会去年全年接获的投诉下降了15.3%，但有关装修业的投诉激增约五成，达1300起。

消协今早（1月31日）发文告指出，在2021年接到的消费者投诉已恢复到2020年前的水平，意味着我国消费者购买行为和习惯开始回稳到疫情前的水平。消协去年一共接获1万5515起投诉，比2020年的1万8335起少了15.3%，但人们对装修业者的投诉却从2020年的869起，增至1300起。

文告说明，投诉增加是因为持续的冠病边境限制导致人力和原材料长期短缺，以及住宅房地产市场需求积压和去年对房屋装修的需求相应提高。针对该行业的近半数投诉是关于装修承包商未能按时完成项目和工艺不合格。消协也观察到，装修工程项目的延误导致一些较小的装修公司面临现金周转问题。

消协主席杨益财说：“为保障消费者权益，我们建议消费者避免预先支付大笔款项，并与装修商协商于每期装修工程完成后逐步付款。”

去年收到的投诉数量略高于2019年收到的1万4867起投诉，而投诉整体下降的主要原因是针对旅行和医疗及医疗消耗品行业的投诉数量大幅下降。

针对旅游业的投诉量从前年的1800起大幅下降到去年的673起。大部分投诉与消费者因冠病疫情取消或推迟的航班或旅游配套寻求退款。针对医疗及医疗消耗品行业的投诉则从前年的1256起减少到去年的469起。

针对美容业投诉最多

另外，去年针对美容业的投诉高居榜首，达1434起，在所有投诉中占将近一成，比前年高出5%。当中有大约四分之一是投诉业者不公道的做法，如高压和误导性销售策略。

消协在去年86.7%的投诉事件中，为消费者如何与业者解决纠纷提供建议。其余的13.3%投诉事件，协会则协助消费者进行谈判和调解他们与企业的纠纷，当中64.7%得以解决，并为消费者追回总数达200万元的现金和物品。