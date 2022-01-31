五组屋停车场已安装首批电动车充电桩

（早报讯）我国首批设在公共停车场的电动车充电桩已完成安装，在今年第三季度将有逾600个充电桩投入使用。

交通部长易华仁今早（1月31日）发面簿贴文说，在陆路交通管理局和市区重建局的安装充电桩计划下，首批充电桩已安装在市建局中心（URA Centre）和五个组屋停车场。这五个组屋停车场分别位于裕廊西第676座、第679座、第635座组屋，榜鹅中路第292座组屋，以及义顺9道第315座组屋。

易华仁也说，这些充电桩将在未来几周，陆续供公众使用。另外，在今年第三季度，当局将在超过200个公共停车场，陆续安装600多个充电桩。

作为2030年新加坡绿色发展蓝图的其中一个目标，我国计划2030年前在全国各地增设6万个充电桩，其中4万个将设在公共停车场，其余2万个设于私人设施。