亚洲股市普遍上涨 海指周一起0.5％

（早报讯）亚洲股市在牛年最后一个交易日普遍上涨，本地股市也走高，不过整体交投气氛在大年除夕趋于淡静。

本地股市今天（1月31日）只交易半天。新加坡海峡时报指数闭市报3262.68点，上涨16.35点或0.5％。

海指30只成份股涨跌互见，涨幅最显著的是云顶新加坡（Genting Singapore），上扬2.08％至0.735元。领跌的有怡和控股（Jardine Matheson）和腾飞瑞资（Ascendas REIT），分别跌1.74％和1.43％。

区域股市方面，日本、澳大利亚和香港股市分别上涨0.99％、0.1％和1.41％，马来西亚股市则下跌0.19％。中国和韩国股市休市。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“亚洲股市预期跟随美国股市强劲反弹的表现，但交投应该相对平静，因为大多亚洲股市休市。”

他指出，在中短期内，也就是在美国联邦储备局3月份会议前，通货膨胀会是美国货币政策展望的主要风险，而乌克兰和俄罗斯引发的地缘政治紧张局势也会构成风险。

从技术分析来看，海指近期出现一些获利回吐后，在上周下跌1.5％至20天移动平均线（Moving Average）的支撑位上方，但目前还是处于上升趋势。海指近期的支撑水平为20天均线，即3250点，近期阻力位则在3300点。

整体股市交易量7亿6273万股，交易总值10亿3000万元。全场有254只上升股，下跌股有160只。

个股消息方面，凯德中国信托（CapitaLand China Trust）2021下半财年的每单位派息（DPU）为4.5分，同比增加35.1％，全年每单位派息上扬37.5％至8.73分。信托将在3月7日派息1.8分。

信托2021下半财年的可派发收入7140万元，比前年同期增加67.4％。半年净房地产收入同比大增86.1％至1亿3010万元，这归功于新收购的资产开始贡献收入。