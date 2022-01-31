亨德申—杜生区 除夕上门给163独居老人送暖

（早报讯）亨德申—杜生区的163名独居老人，年除夕收到热心义工分送的新年礼品和午餐，感受人间温情。

每年，该区公民咨询委员会和国民融合委员会（Integration and Naturalisation Champions，简称INC）都会在大年除夕，为独居老人举办新年午餐。由于疫情关系，义工们连续第二年改成上门派送便当让他们享用。

今天（1月31日）早上举行的活动，约45名不同种族的义工，为这一区三座组屋的163名年长者送暖。除了丰盛的午餐便当，年长者也获得橘子、红包、新年糕点和两罐鲍鱼。

协助派送便当和礼品的丹戎巴葛集选区议员祖安清心受访时说，在除夕为这一区的独居年长者送暖已经有10多年了，没有家人陪伴他们过年的年长者，每年都非常期待这顿除夕午餐。

疫情之前，他们每逢除夕都会在民众俱乐部摆30多桌，邀请超过300名年长者共享午餐，还有游戏与歌舞表演等。但因为疫情的关系，这两年只好把便当送到他们的家中。

祖安清心说：“我想感谢我们的义工和赞助商们，他们很多其实都是亨德申—杜生区的居民。这让我们每年除夕的传统可以继续下去，也让独居年长者们感受到我们这一区对他们的关怀和爱心。”

居住在红山景第123座组屋的罗培泳（91岁），是收到除夕午餐便当的年长者之一。能够在除夕收到一份丰盛的午餐和礼品，让他感到非常开心。

在那一区居住了40多年的罗培泳，自妻子去世后便独自一人居住。疫情前的除夕，他都会到民众俱乐部与其他独居年长者一同庆祝。他说，虽然今年无法这样做，但他还是庆幸能在家里享用一顿丰盛的午餐便当，之后也可能会到楼下逛逛，简简单单地过年。

义工梁美卿（72岁，退休）在红山景居住40多年，十多年来风雨不改参与这项除夕送暖活动。

梁美卿说：“发起这项活动的居民委员会主席，就是看到这里的独居年长者在除夕当天，独自在家里或组屋楼下啃饼干，才决定每年举办这个活动的。我也亲眼目睹类似的情况，所以这些年来也坚持在除夕做点意义的事情，为这一区的年长者带来欢乐。”