制造业者对未来半年商业展望保持谨慎乐观

（早报讯）面对冠病变种病毒的不确定性以及供应链压力，本地制造业者对未来六个月的商业展望继续乐观，不过整体情绪比前一季谨慎。

当中最乐观的是运输工程业者，最不乐观的则是电子业者。

新加坡经济发展局今天（1月31日）发布的第一季制造业商业展望调查报告显示，15％（加权比率，下同）的制造业者预期未来半年的商业情况将比去年第四季改善，认为商业情况将转弱的业者则有7％。

乐观者比悲观者多8个百分点，相较于去年第四季调查的16个百分点，以及去年第三季调查的20个百分点，情绪进一步趋于谨慎。

各领域当中，运输工程业者最为乐观，净54％的业者预期今年上半年的营运环境将改善。当中宇航业继续预期在更多国家放宽国际旅游限制下，机身保养、维修与翻修（MRO）的需求持续上扬。陆地及岸外海事工程业者也对前景感到乐观。

生物医药制造业领域，净16％的业者看好今年上半年的商业环境将改善。这主要受医疗科技领域的提振，该领域业者继续预期冠病及非冠病相关的医疗器材继续获得强力的出口需求。至于药剂领域，绝大多数（净98％）的业者预期今年上半年的营运环境跟上一季一样。

精密工程业者当中，净11％预期未来六个月的商业环境利好。当中最乐观的是半导体器材制造业者。这是由于晶片需求强劲继续推动全球半导体业者做出资本投资。不过，该领域许多业者，尤其从事精密模组和组件的业者都对供应链瓶颈造成的成本上扬和更长的货运期表示关注。

另一方面，电子业者的展望最不乐观，净4％的业者认为今年上半年的行情将比去年第四季差。在这当中，半导体领域继续预期需求强劲，但季节性走势将比上一季趋软，其他电子模组和组件领域的业者也对中国出口订单转弱表示关注。

整体而言，净2％的制造业者预期今年首季的产出将比去年第四季上扬。所有领域都预期产出将取得增长，除了电子和精密工程业。

在就业方面，多数制造业者（净68％）预期今年首季的情况将跟去年第四季大致相同。