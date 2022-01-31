独居不孤独 马林百列长者聚会迎新年

（早报讯）独居马林百列20多年的陈苏妹（87岁）住家在农历除夕日的中午，迎来了久违的热闹人气。

在非营利组织蒙福关爱（Montfort Care）的安排下，住在同座组屋多年却互不认识的邻居余铸峰（68岁）成了陈苏妹的新饭友，两人还同人力部长陈诗龙医生等人一同捞鱼生庆祝新年。

这是蒙福关爱近两年来首次恢复举办实体节庆庆祝活动，在安全管理措施的许可范围内，小范围地邀请了20多名独居年长者到马林台第52座租赁租屋底层明净宽敞的会所，以及陈苏妹等三名独居老人的家中参与聚会。

来自蒙福关爱的合作伙伴——凯德集团旗下公益分支凯德希望基金的义工和长者共进午餐之余，也一起玩游戏赢红包，为来临虎年拿个好兆头。

疫情前，陈苏妹会每天下楼参加蒙福关爱快乐中心举办的快乐厨房午餐活动，不时和朋友跟着教会坐车到全岛走透透。

过去两年，许多慈善组织举办的实体活动因疫情纷纷取消或改为网络进行，天性开朗好动却不谙英文、没有手机、不会上网的陈苏妹改成每天步行到东海岸公园晨运，或是坐着公共巴士“游车河”打发时间。

为了今天的活动，她特意把家里打扫得一尘不染，穿的衣服也提前熨烫得笔直。她今早在住家和《联合早报》分享自己的感受时，双眼笑成了两弯新月，“打开家门认识新朋友，一起聊天，很欢喜，很开心”。

蒙福关爱执行长黄明德受访时表示，举办快乐厨房和节庆庆祝等活动的本意是让年长者，特别是中心服务的周边五座租赁组屋共100多名独居老人走出家门，参与社区的活动，但疫情“却把他们逼回家里”。

蒙福关爱的工作人员在疫情允许的情况下继续通过家访维持与年长者的联系，并从去年6月起谨慎地逐步恢复快乐厨房和手工制作等部分活动。

黄明德透露，蒙福关爱接下来会在马林台第52座租赁租屋底层的会所开办一家名为“独一52”的跨代咖啡馆。

他说：“很多年轻人往往把老人家和‘负担’‘身体不好’联系在一起，但其实年长者也有很长的‘第三龄’。希望这家咖啡馆可以吸引来自学校的年轻人和年长者一同运营，成为年轻人聚会的地方，并自然地成为跨代人平等沟通的一个平台。”