误信手机诈骗短信 至少18人损失超过12万元

（早报讯）骗子通过虚假电话号码发出诈骗短信，自今年1月以来已有至少18人上当，损失超过12万元。

警方今午（1月31日）发文告指出，这些案件的受害人都会收到手机短信，指他们的信用卡或转账卡出现问题，应拨打短信内的号码求助。

当他们拨通电话后，骗子会称受害人的信用卡或转账卡出问题，要求他们提供这些银行卡的信息和一次性密码（OTP），以为他们提供协助。受害人只有在发现信用卡或转账卡出现未经许可的交易后才发现自己已上当。

警方提醒公众注意这些虚假短信，尤其并非由任何银行或是信用卡或转账卡发行公司所发出的官方短信。

当局也指出，公众应拨电银行官方网站或是信用卡上银行的联系号码以确定短信内的信息，并避免将任何金钱转入自己不认识的人的银行账户。公众也不应透露任何个人或银行信息和一次性密码，以及发现任何未经许可的交易时第一时间通知银行。

警方也鼓励公众下载ScamShield应用，该应用利用人工智能识别号码是否属于已知的诈骗号码，一旦发现诈骗号码会对号码自动屏蔽。

ScamShield应用由全国罪案防范理事会（NCPC）与新加坡政府科技局（GovTech）属下的开放政府产品（OGP）开发，目前iPhone版本已经开放下载，当局也将陆续推出安卓版本。

警方也呼吁公众拨电1800-255-0000或上网向警方提供骗案线索，如果需要紧急协助可拨电999报警。

欲知更多有关诈骗的资料，可浏览网页www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。警方也呼吁公众参加反诈骗活动，在网站报名就能获得有关诈骗的最新消息，并与亲友分享，避免亲友成为下一个受害者。