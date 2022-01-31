佳节期间涉赌和群聚 62人遭警方调查

（早报讯）警方在佳节期间展开执法行动，62名年龄介于25至66岁之间的男女因涉嫌赌博、群聚和违反安全距离措施等遭调查。

根据警方今天（1月31日）发表的文告，东陵警署于1月20日至29日之间，在刑事侦查局和民防部队执法人员的协助下，到有执照和无执照的公共娱乐场所展开突击行动。

在当局所临检的13间场所中，有七间被发现违反公共娱乐法令、酒精管制法令、公共赌馆法令、冠病19（临时措施）法令和防火安全法令。一名28岁男子因涉嫌参与私会党而被捕。

警方在位于马里士他路的一个商业单位内发现两个疑似无牌照经营“卡拉OK”的场所，年龄介于27岁至66岁的12名男子和五名女子在里头唱歌喝酒，涉嫌违反安全管理措施而正接受调查。

相信是经营场所的两名35岁和39岁的男子因违反酒精管制法令而遭逮捕。他们也将在公共娱乐法令下受调查。另有四名年龄介于29岁至38岁的女子在外籍雇佣法令下遭逮捕。

警方也在汤申路上段的一家店屋内发现九名年龄介于24岁至47岁的男子涉嫌赌博，并将他们在公共赌馆法令下逮捕，同时因违反安全管理措施对他们进行调查。其中一名30岁的男子因经营非法赌场而遭调查。

莫罕默苏丹路的一家餐厅则因涉嫌在晚上10时30分后售卖和允许顾客饮用酒精，目前正在接受调查。

东陵警署署长张志明助理警察总监说：“这次的执法行动是警方维护社区安全的一部分。警方会继续对违法分子采取强硬的执法行动，并将他们依法处置。”

文告重申，警方对任何危害公共安全和社会治安的违法活动采取零容忍的态度，并会在佳节期间继续与利益相关者密切合作，定时采取执法行动取缔非法场所、私会党活动和违反冠病安全管理措施的业者。当局也提醒公众遵守法律，避免参与私会党活动并及时通报任何参与私会党的不法分子。