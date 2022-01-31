病患住院无法吃团圆饭 医院贴心准备过年餐

（早报讯）因肝硬化引起并发症，65岁的卓欣成去年和今年都在医院内度过农历新年，连续两年错过与家人吃团圆饭的机会。不过，陈笃生医院贴心地为病患准备了“过年餐”，并让他有机会通过视频通讯，与家人共进晚餐，迎接新一年。

卓欣成回想起往年与家人在除夕团聚吃饭，儿女都会特地打包全家人爱吃的食物，包括卤鸭、虾枣以及鲍鱼等。

“但我最享受的不是食物，而是家人之间交换礼物。因健康问题，我吃得不多，但一家人团聚既是传统，妻子、儿女、女婿以及两名年幼孙子有说有笑，彼此送衣服等小礼物，我看了也很开心。”

疫情前当旅游巴士司机的卓欣成因晚期肝病引发并发症，本月25日入院，目前正等待转院并接受进一步治疗，以及计划肝脏移植手术。

卓欣成受访时透露，家人对他再次住院表示担忧，加上本地医院和住院护理设施从上周起暂时禁止访客，以致家人不能前去医院探访，但儿女每天都会与他通电话，两名九岁和10岁的孙子也会与他视讯，带给他温暖。

配合除夕，陈笃生医院今天为所有住院病患特别准备过年餐，包括饺子汤、彩椒龙凤球、滑子菇扒时蔬、蛋炒饭、柑橘，以及椰香紫米糊，各个菜肴含有新年寓意。

卓欣成说：“我非常感激医院即使忙于应对疫情，却还不忘让我们这些病患感染佳节气氛，但我也觉得有点不好意思。”

中央医院送4000柑橘给病患

另外，新加坡中央医院每年农历新年期间也会为住院病患分发柑橘，希望能在节庆期间带给他们喜悦。

医院今年就为病患分发了4000个柑橘。此外，63号病房的护士也特别在病房外布置了樱花树和春联，让病患和医护人员可以一起合照留念。