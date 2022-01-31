（早报讯）“春到河畔2022”除夕夜倒数活动今晚（1月31日）在滨海湾花园举行，400多名公众在春到河畔大舞台一同欢庆壬寅年到来。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮以主宾身份亲临现场主持除夕夜的活动，与公众一同迎接壬寅虎年。

唐振辉上台献上新年祝福时说：“新年很快就要到了，我趁这个机会来祝大家新年快乐，心想事成，万事如意，虎虎生威，身体健康。”

英兰妮说：“农历新年是和家人、和所爱的人团聚的时刻。希望大家和家人、爱人共度这个特殊的时刻。”她以华语祝福大家“身体健康，万事如意，新年快乐，龙马精神”。

今晚，春到河畔大舞台既有新加坡武术龙狮总会带来武术表演，有新加坡红月亮舞蹈团呈献的华族舞蹈、新艺舞团的蒙古舞蹈，还有本地土生华人音乐组合Peranakan Sayang献唱的歌谣。

和妻子带三个孩子来看节目的林伟光（41岁，工程师）表示春到河畔的活动很热闹，孩子们一直想来这里玩，所以早早就预订了门票。他说：“我订票的时候只剩下除夕的时段了，所以我们在家吃完年夜饭就来这里了，逛一逛花灯来看节目。”

欣赏完精彩的现场舞台表演后，嘉宾们在春到河畔最大的财神爷灯组前，一同倒计时迎接新的一年。

去年受疫情影响，表演曾以预录并现场播放的形式与公众见面。今年精彩纷呈的现场表演重回春到河畔大舞台，每晚主题之夜皆有不同的节目与公众见面。

2月1日主题为“歌舞升平迎新年”，2月2日是“新谣之夜”，2月3日和4日是“歌台之夜”，而2月5日和6日是“新加坡派”。

春到河畔工委会主席蔡其生表示，主办方将对现场观众及表演者严格执行安全管理措施，管控人潮与安全距离，表演者在表演前也会进行快速抗原检测（ART）。

他说：“我们很高兴能再次给访客们带来精彩的现场舞台表演，这也有助于带动节日气氛。虽然如此，我们仍将防疫安全视为己任，维持安全管理措施是我们的首要任务。”

由于现场观众人数限制在450人以下，春到河畔扩大线上节目，公众不仅能通过官方网站或Facebook观看每晚的节目直播，也可在官网浏览《春风年画总关情》特展，玩“解锁年画”（Nian Hua Unlocked）数码游戏。

2月2日至4日期间，公众可参与由UFM100. 3的DJ们所主持的现场活动“春到河畔一日游”，答题赢取50元的购物礼券。

此外，还可通过“生肖猎奇”手机游戏，在全岛各地“捕捉”虚拟生肖动物，赢取总价值18万元的现金奖。