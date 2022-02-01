副总理王瑞杰：商会在国家建设中发挥了重要作用

（早报讯）新加坡可谨慎乐观迎接新的一年，各行业须推进转型应对未来挑战，包括新加坡中华总商会在内的商会商团扮演重要角色。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（2月1日）大年初一在新加坡中华总商会（SCCCI）为禧街虚拟历史文化之旅（Hill Street Virtual Heritage Trail）主持推介仪式时期待我国接下来的经济复苏可更均衡，各行业推进转型应对未来挑战。

王瑞杰强调，转型需要社会各个层面，包括商家、员工和政府机构共同推进，包括新加坡中华总商会在内的商团组织扮演重要角色。

他指出，奥密克戎变种毒株仍然是一个全球性的威胁，但如果大家保持团结，每个人都发挥自己的作用，“相信我们可以克服这一波和未来的变种病毒。”

王瑞杰说：“我们正在逐步和谨慎地重新向世界其他地区开放我们的边界。我们的经济去年强劲反弹，如果没有新的干扰，预计今年将增长3-5％。”

“但复苏仍然不平衡。虽然一些行业正在蓬勃发展，但其他行业仍然受到大流行病的严重打击。希望今年的经济增长将扩大并延伸到这些较弱的行业。”

禧街虚拟历史文化之旅是新加坡中华总商会本着促进本地文化、教育和社区服务的宗旨推出的项目。

这个虚拟历史文化之旅，围绕禧街这条我国最早的街道为中心开展，这里也是总商会今天总部大厦落户的地方。

禧街虚拟历史文化之旅旨在鼓励年轻一代对新加坡历史的兴趣，促进新加坡人的国家身份认同和自豪感。

王瑞杰表示，新加坡中华总商会的作用超越了经济领域，它在国家建设中发挥了重要作用。例如，在1967年第一批国民服役人员入伍时，人们很担忧及不情愿。总商会支持国民服役，送每一名新兵一个奖章，上面写着“尽忠报国”。

他说：“为了维护和加强使我们成为新加坡人的价值观，我们必须继续了解我们自己的历史，以及新加坡是如何形成的。因此，我非常高兴在今天推出这个禧街虚拟历史文化之旅。”

这个虚拟历史文化之旅通过互动和吸引人的方式，展示各种文件和禧街一带的历史和经济转型。

它采用最新的三维虚拟科技，将观众带入不同时空，见证新加坡建国之路和早期至今禧街一带的发展。观众可看到1964年建造的标志性的建筑物，例如保留至今的新加坡中华总商会大厦、旧禧街警察局以及亚美尼亚教堂（Armenian Church），让观众能沉浸于并更好的了解新加坡和总商会的历史。

在推介仪式上，新加坡中华总商会会长黄山忠说：“总商会将秉承华商精神，特别是回馈社会、永不止息的精神。这个虚拟历史文化之旅的目的，是为了推动国民教育，促进人们对新加坡历史和禧街的深入了解，以及总商会一个多世纪以来的使命。禧街见证了新加坡的经济发展，成为新加坡不同种族、文化和宗教的支柱。总商会大厦见证了独立前总商会如何为22万人争取公民权而奋斗了10年。独立后，在这栋大厦里，总商会坚定不移地支持国民服役计划的实施。我们希望这项活动能让大家，尤其是年轻一代，有机会重新发现新加坡和总商会的历史遗产。”