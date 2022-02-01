春到河畔初一晚迎4000访客 花灯祈福献爱心

（早报讯）送别金牛，喜迎瑞虎。大年初一晚，4000多名访客到滨海湾花园参加春到河畔活动，其中不少人为慈善慷慨解囊，通过放花灯捐款帮助有需要的人。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今晚（2月1日）以主宾身份参加活动，与公众一同欢庆壬寅虎年。

身穿红色上衣、戴红色口罩的马善高，除了参观春到河畔的灯饰，如六层楼高的财神爷，也和在现场贩售商品的摊主寒暄，并与教育部兼人力部政务部长颜晓芳等其他嘉宾一同在春到河畔“花灯祈福”活动上释放代表祝福的LED花灯。

在这场活动中，民众仅须捐款10元或以上即可获得一盏LED花灯，并将花灯放入蜻蜓湖中。所有收益将分别捐给嘉诺撒儿童与社区服务中心（Canossaville Children and Community Services）以及轻安村慈善与教育基金（Kampung Senang Charity and Education Foundation）。

另一方面，春到河畔大舞台今晚有许多精彩的表演，当中包括南洋客属总会华乐团所演奏的新年组曲《迎春花》，还有本地舞蹈团体ETHOS: Apsaras Arts带来的传统印度舞蹈等。

去年受疫情影响，表演曾以预录并现场播放的形式与公众见面。今年的现场表演重回春到河畔大舞台，每晚主题之夜皆有不同的节目与公众见面。

今晚的主题为“歌舞升平迎新年”，明天是“新谣之夜”，周三和周四是“歌台之夜”，而周五和周六是“新加坡派”。受限于每场表演的观众人数不能超过500人，主办方今年也通过官方网站和面簿直播，让无法到场的公众也能在线上观看。

今年迈入第36个年头的春到河畔，从1月30日至2月6日一连八天在滨海湾花园举行，预计将吸引超过9万人次访客。

为避免现场人潮拥挤，公众须事先上网预约入场时段，再凭入门票免费入场。每个时段的人数限制在4400人。活动自上个月中旬开放申请后反应非常踊跃，目前所有门票已预订一空。