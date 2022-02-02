樟宜机场三举措 隐形残障者旅游无压力

（早报讯）一般人可能对旅行感到兴奋，但对于有自闭症、唐氏综合征或失智症的人来说，旅行却可能带给他们压力。樟宜机场推出三项举措，向有隐形残障的旅客伸出援手，改善他们的综合旅行体验。

“樟宜机场社交故事”（Changi Airport Social Story）是帮助隐形残障（invisible disabilities）旅客的举措之一。这个视觉指南通过照片和简明的文字，概述了从前往机场到登机的各个步骤，帮助旅客准备行程。譬如，在办理登机手续的柜台场景，看到的文字是“我将我的护照交给机场工作人员”。

“樟宜机场社交故事”由樟宜机场和本地特别学校彩虹中心（Rainbow Centre）联合开发，用户可上樟宜机场网站下载或打印文件。目前“樟宜机场社交故事”只有英文版，但樟宜机场集团机场运作管理（乘客体验）副总裁黄良佑告诉zaobao.sg：“我们将收集关于现有社交故事的反馈，并在未来开发改进版本，包括华文版。”

希望以比较不显眼方式获得帮助的旅客，则可佩戴“隐形残障向日葵”或陆交局的“我能请你让座吗？”挂绳。樟宜机场的工作人员已接受培训，会注意佩戴这些挂绳的旅客，主动为他们提供帮助。

此外，从办理登机手续柜台到登机等多个旅客触点（passenger touch points）的超过300名前线工作人员也已在彩虹中心完成培训，通过学到的技能为隐形残障旅客提供帮助。他们佩戴金色的“樟宜关怀大使”胸针，今年将有更多员工受训。

黄良佑希望上述举措能把机场打造成一个对隐形残障人士来说更舒适、更方便的地方。