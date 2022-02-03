（早报讯）华尔街隔夜股市皆回弹，标普500指数上扬0.94％至4589.38点，道琼斯工商指数和纳斯达克指数则各涨0.63％和0.5％，报3万5629.33点和1万4417.55点。

新加坡海峡时报指数周一（1月31日）闭市报3262.68点，上涨16.35点或0.5％。

进入虎年首个交易日，周四（2月3日）值得关注的个股：

*凯德投资（CapitaLand Investment）今早开市前披露，旗下雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）与中东机构资本合作伙伴Riyad Capital共组合资公司Student Accommodation Development Venture以在美国发展学生宿舍资产，双方出资1亿5000万美元（2亿零480万新元），前者负责运营合资公司及占股权20％。

*新电信（Singtel）披露，集团同泰国的海湾能源开发公司（Gulf Energy）及泰国联号公司亿旺资讯服务公司（AIS）已执行联合开发协议，共同在泰国开发和运营数据中心。新电信去年9月与海湾能源开发公司签署了合作谅解备忘录以联手在泰国发展和运营数据中心。

*餐饮公司生命品牌（LifeBrandz）与卖方签署了非绑定条款书（term sheet）以收购本地餐饮公司The Green Bar的70％，收购总额高达70万元。