屡次更衣室偷拍男性 男医生被禁行医九个月

（早报讯）一名男医生多次在游泳池的更衣室内偷拍其他男性，被判坐牢六周及罚款1万4900元，也被医理会吊销行医执照九个月。

根据新加坡医药理事会去年10月21日发布的纪律审裁庭报告，被告颜道明（Gan Tau Ming译音）事发时是新加坡中央医院高级住院医生。他于2016年初至2017年中，在不同游泳池的更衣室内偷拍其他男性换衣的照片。他常去的是淡滨尼战备军人协会游泳池，偶尔到新加坡武装部队军事训练学院（SAFTI MI）和女皇镇游泳池。

他因抵触刑事法典公共滋扰条文以及影片法令，已于2019年7月11日认罪，被判坐牢六周及罚款1万4900元。

颜道明在2021年7月12日收到医理会发出的调查通知书，指他被判刑意味着性格有缺陷，不适合行医。

在纪律审裁庭聆讯过程中，颜道明的律师提交有关他的精神状况医疗报告，指他面临巨大的社会孤立感，比较倾向独处。报告中详述他患有“压抑”心理防御机制，简而言之，他寻求替代渠道来表达自己的同性恋倾向，以守住自己的性取向秘密。

医理会的立场是，颜道明及时认罪，因此依照先例，应下调他被吊销行医执照的时长，但对于他以自己的性取向遭受同学和同事的嘲笑为由要求减缓处分，医理会认为这虽然可以理解，但与诉讼程序无关。

“几乎无一例外，每个人在不同时期都会面对不同程度的个人挑战。医生的职责要求他在不伤害他人的情况下克服自己的挣扎，如果他不能这样做，那么就应该有勇气在应对挑战时寻求帮助。了解自己的性取向并确保以不损害他人利益的方式表达出来，确实不可耻，而且有利无害。”

纪律审裁庭指出，由于颜道明的罪行涉及很长一段时间，并且有证据显示他有意返回可能犯下罪行的地方，事实上淡滨尼战备军人协会游泳池的保安人员观察到他曾多次进出泳池区，因此审裁庭不认同他在干案前是没有预谋的。

另一方面，医理会考虑到他在定罪后等待纪律审裁庭的聆讯已有两年，并辞去在新加坡中央医院的职务，已在事业上付出代价，因此医理会同意他已为自己的罪行懊悔，并认同他改过的决心。

纪律审裁庭考虑到本案的情况以及颜道明是一名年轻的医生，在行医方面还有很长的路要走，因此认为停牌九个月是适当的，足以反映他不当行为的严重性，同时也让他在这段时间内更好地理解不能将其专业使命与个人局限分开。

除了吊销行医执照九个月，颜道明也须承担所有讼费、在停职期间与精神科医生合作解决自己的问题，以及向医理会作出书面承诺，绝不再涉及同样或类似的行为。