虎年首个交易日 海指早盘冲破3300点

（早报讯）本地股市在虎年首个交易日取得开门红，今早（2月3日）一度劲升2.3%，冲破3300点阻力关口，新加坡海峡时报指数中午12时报3317.01点。

海指早盘最高3327.11点，最低3290.29点。全场成交量5亿5565万股，成交额11亿1000万元，上升股224只，下跌股87只。

30只海指成份股几乎全线上扬，香港置地（HongkongLand）领涨，攀涨4.26%至5. 63美元。占海指权重最大的本地银行股皆攀高，大华银行（UOB）的涨幅最显著，上扬3.74%至31.08元。

DailyFX策略师杨燕接受《联合早报》访问时说，本地股市在农历新年首个交易日突破3300点阻力关口，吸引买家进场追高，提振投资者情绪，海指的上涨动能强劲。

在她看来，本地股市今早跳升是追赶美国股市前两日涨幅，因此提醒投资者要注意美股接下来是否会有获利回吐情况。

最新业绩不如市场预期让面簿母公司Meta Platforms周三盘后下挫近20%，使纳斯达克股指期货在今日上午受压，跌逾2%。

亚太主要股市表现不一，首尔上扬2.12%，东京和悉尼则下跌1.02%和0.34%。中国和香港股市因农历新年假期休市。