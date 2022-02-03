过去一年半 近70物种使用万态野生动物天桥

（早报讯）过去18个月里，近70种野生哺乳动物、鸟类、爬行动物和两栖动物使用过万态野生动物天桥，并在附近逗留。

自2019年12月正式启用的万态野生动物天桥（Mandai Wildlife Bridge）不对公众开放，仅供野生动物在万礼湖路上方通行。天桥将因万礼湖路一分为二的中央集水地带自然保护区重新衔接起来，让野生动物能安全穿行两侧的绿地，避开越过马路时被往来车辆撞倒的危险，同时加强保护区的生物多样性。

万态野生动物天桥上经常出现野猪。（万态保育集团提供）

140米长的天桥共安装了六个摄像头，用来监控动物使用天桥的情况。万态保育集团今早（2月3日）发布文告透露，启用至今，除了常见的水鹿和野猪，较罕见的领角鸮（Sunda Scops Owl）、麝猫（common-palm civet）和长尾夜鹰（Large-tailed Nightjar）等野生动物也曾出现在天桥上。

通过收集相关的知识和数据，万态保育集团可以制定和调整现有的环境管理计划，并有助于生态恢复以及野生动物连通性和数量研究的长期计划。此外，监测数据也揭示了物种之间如何互动。例如，通过摄像头可以观察到，野猪在挖掘食物时会翻土，而红原鸡（Junglefowl）就利用这一特点在野猪翻过的土壤上更方便地觅食。

长尾猕猴。（万态保育集团提供））

万态野生动物天桥上也种植了不同种类的树木，包括可以快速生长的本地树木以及能长到不同高度的树种。到2025年，桥上的植被有望形成一个连续的树冠覆盖。

（视频由万态保育集团提供）