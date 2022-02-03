3D打印助缩短脊椎矫正手术时间 增强安全性

（早报讯）3D打印技术能帮助患有严重脊椎侧弯的病患还原脊椎，让医生在动刀前作出更精密的规划，缩短脊椎矫正手术的时间并加强手术的安全性。

新加坡中央医院目前已利用这项自创的技术为六名脊椎侧弯病患完成脊椎矫正手术。中央医院矫形外科高级顾问医生苏智忠介绍，模型让医生更精确地了解病患的脊椎情况，在手术前就能规划须要切除的骨头部位和拉松的肌肉，从而更快更安全地进行手术。

他说：“在这之前，医生必须依靠X光照片或在手术时进行电脑断层（CT）扫描来确定骨头的位置，由于是在手术过程中扫描，不仅病患将面对辐射风险，而且也会拉长手术的时间。另外，由于没有办法很准确地判断骨头的位置，医生也只能放慢速度进行切除。”

在3D模型的辅助下，脊椎矫正手术的时长可节省接近两小时，也协助医生避免在手术中伤到病患的脊椎。

中央医院矫形外科每年约为1000名病患看诊，其中约50人须进行脊椎矫正手术，但苏智忠指出，并不是所有的手术都需要3D模型的辅助，一些简单的手术就不需要。这项技术更适用于脊椎侧弯超过80度、驼背超过40度，或脊椎旋转超过20度的病患，或是进行修正手术的病患。

对于如何保持脊椎健康，苏智忠建议日常可进行一些能帮助脊椎的运动来增加肌肉力量，包括水阻运动、快走或是举哑铃。另外，要保持环绕脊椎的肌肉的力量则应避免长时间坐着，久坐后应起身进行活动。