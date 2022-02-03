政府将展开公共咨询 探讨如何让邻里商店更具活力

（早报讯）与国人日常生活密切相关的邻里商店必须与时并进，才能在网络购物崛起的时代满足国人的需求，为此政府将展开一项公共咨询活动，寻求国人的意见。

国家发展部长李智陞今天（2月3日）中午在面簿发文说，这项咨询活动将探讨如何让邻里商店更具活力，并保存它们在本地社区的独特价值和地位。

他在以中英双语发表的贴文中提到，邻里商店的商品与服务不仅价廉物美、为居民带来便利，还是本地社区的凝聚剂。“它们提供让居民互相联系、交流的空间以外，也为居民在商场和社区机构提供就业机会，更是刚起步企业家初试拳脚的商业市场。”

李智陞指出，随着居民需求的转变，邻里商店必须注入新生命，尤其是在网络购物崛起的时代，确保邻里商店与时并进，并且充满活力与亲和力。

他鼓励民众踊跃参与这项咨询活动，到网址（go.gov.sg/hss-survey）分享相关看法和意见。