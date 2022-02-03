黄循财：新预算案将助家庭应付生活费上涨等问题

（早报讯）两周后发表的财政预算案将协助人民应对眼前挑战，包括扶持仍处于困境的行业、帮助家庭应付生活费上涨，同时也着眼未来，让新加坡能在后疫情时代抓住机遇。

新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会今天（2月3日）上午联合举办一年一度的新春团拜，多名华社代表与嘉宾在线上共庆虎年的到来。

担任主宾的财政部长黄循财以华语致辞时说，常言道“新的一年，新的希望”，对抗冠病之际，我国也须展望未来。

他指出，今年预算案会继续关注眼前课题，例如扶持航空业和旅游业进一步复苏，以及帮助新加坡人应付生活费上涨等较为迫切的课题。

同时，预算案将着眼未来，帮助我国在后疫情时代抓住机遇，包括继续推动经济转型、加强社会共识和凝聚力，以及打造绿色和更具可持续性的未来。

黄循财将在本月18日首次以财长身份发表2022年财政预算案声明。

面对冠病疫情，联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财说，我国的现状较两年前疫情初始时改善许多。对比前年须落实病毒阻断措施保障人民安全，我国去年在不必这么做的情况下度过了德尔塔变种毒株疫情。

“今年面对奥密克戎疫情，每日染病人数屡创新高，所幸大多数已接种者仅出现轻微症状。因此，我们会尽量在不必收紧现有措施的情况下，度过这波疫情。”

华族文化中心拟五大方针 宗乡总会提三点建议

因疫情缘故，新春团拜活动在线上进行。公众也可通过主办方的面簿页面观看直播，欣赏由打击乐团FENG鼓、南华潮剧社、NOOOICE舞团及yIN Harmony呈献的一系列文化演出。

打击乐团FENG鼓呈献演出。（新加坡华族文化中心提供）

南华潮剧社呈献演出。（新加坡华族文化中心提供）

NOOOICE舞团呈献演出。（新加坡华族文化中心提供）

华族文化中心主席兼宗乡总会名誉会长蔡天宝致辞时说，为欢庆华族文化中心大楼开幕五周年，中心拟定五大方针：一、反映本土方言与会馆文化的特色；二、推广跨文化、跨艺术形式的节目；三、吸引年轻人参与；四、不断提升设施，加强包容性；五、中心大楼披上新装，成为打卡圣地。

宗乡总会会长蔡其生则说，总会去年第四季向会员团体进行调查，并根据结果向它们提出三点建议。这包括强化组织结构，通过增设青年组和妇女组，更有效组织适合这两个群体的活动，同时也尽快设立官方网站，并采用先进科技系统保留珍贵的历史资料。