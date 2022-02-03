黄循财：新预算案将助家庭应付生活费上涨等问题

（早报讯）两周后发表的财政预算案将协助人民应对眼前挑战，包括扶持仍处于困境的行业、帮助家庭应付生活费上涨，同时也着眼未来，让新加坡能在后疫情时代抓住机遇。
新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会今天（2月3日）上午联合举办一年一度的新春团拜，多名华社代表与嘉宾在线上共庆虎年的到来。
担任主宾的财政部长黄循财以华语致辞时说，常言道“新的一年，新的希望”，对抗冠病之际，我国也须展望未来。
他指出，今年预算案会继续关注眼前课题，例如扶持航空业和旅游业进一步复苏，以及帮助新加坡人应付生活费上涨等较为迫切的课题。
同时，预算案将着眼未来，帮助我国在后疫情时代抓住机遇，包括继续推动经济转型、加强社会共识和凝聚力，以及打造绿色和更具可持续性的未来。
黄循财将在本月18日首次以财长身份发表2022年财政预算案声明。
面对冠病疫情，联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财说，我国的现状较两年前疫情初始时改善许多。对比前年须落实病毒阻断措施保障人民安全，我国去年在不必这么做的情况下度过了德尔塔变种毒株疫情。
“今年面对奥密克戎疫情，每日染病人数屡创新高，所幸大多数已接种者仅出现轻微症状。因此，我们会尽量在不必收紧现有措施的情况下，度过这波疫情。”
华族文化中心拟五大方针 宗乡总会提三点建议
因疫情缘故，新春团拜活动在线上进行。公众也可通过主办方的面簿页面观看直播，欣赏由打击乐团FENG鼓、南华潮剧社、NOOOICE舞团及yIN Harmony呈献的一系列文化演出。
华族文化中心主席兼宗乡总会名誉会长蔡天宝致辞时说，为欢庆华族文化中心大楼开幕五周年，中心拟定五大方针：一、反映本土方言与会馆文化的特色；二、推广跨文化、跨艺术形式的节目；三、吸引年轻人参与；四、不断提升设施，加强包容性；五、中心大楼披上新装，成为打卡圣地。
宗乡总会会长蔡其生则说，总会去年第四季向会员团体进行调查，并根据结果向它们提出三点建议。这包括强化组织结构，通过增设青年组和妇女组，更有效组织适合这两个群体的活动，同时也尽快设立官方网站，并采用先进科技系统保留珍贵的历史资料。
Spring Reception 2022 新春团拜 2022
🍊🍊🧧 Are you done with all your Chinese New Year visiting, and could you also be taking a day off at work today (Psst: it‘s “Loyal Dog Day” today, and best to stay home!)? If so, there's no better time to join us in our Spring Reception 2022 happening right now! Jointly organised by SCCC and 新加坡宗乡会馆联合总会 Singapore Federation of Chinese Clan Associations, representatives from the local Chinese community and various ethnic groups will be gathering virtually to exchange well-wishes for the Year of the Tiger 🐯🎉 Expect not only an invigorating line-up of cultural performances by young award-winning percussion ensemble DRUM FENG , and prominent Teochew Opera troupe 南华潮剧社 Nam Hwa Opera, but also street dance performances by Noooice Academy, and an multi-cultural performance from yIN Harmony. Tune in now! 🍊🍊🧧 亲戚都拜访了吗？那你是不是刚好也在今天请了假呢？（今天是“赤狗日”，最好呆在家！）是的话，那就欢迎你参与现在正在举办的新春团拜2022！ 由新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会联办的新春团拜2022，将邀请本地华社领导以及各族群的代表在线上一同欢庆虎年 🐯🎉 除了新晋打击乐团FENG鼓和著名的南华潮剧社将为你带来一系列活力四射的文化演出，你也能欣赏朝气蓬勃的NOOOICE舞团献上的街舞表演和yIN Harmony的多元文化表演。立即收看吧！Posted by Singapore Chinese Cultural Centre 新加坡华族文化中心 on Wednesday, February 2, 2022