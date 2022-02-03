星运旅游开卖3月VTL车票 逾7500张车票两小时售罄

（早报讯）年初三抢车票！新马陆路疫苗接种者旅游通道指定巴士公司星运旅游今早（2月3日）10时开卖3月第一周的往返车票，逾7500张车票在两小时内售罄。

星运旅游（Transtar Travel）今早9时50分无预警在面簿专页公布，将于10时在公司网站及电商平台虾皮（Shopee）同步开卖3月1日至7日的车票，距离正式售票时间仅剩约10分钟。记者早上10时15分登录Shopee时，所有在该平台出售的车票已抢购一空。

截至上午11时，星运旅游网站仍有车票可供选购，只有3月5日星期六从本地前往新山的车票已卖完。但记者于中午12时再度查看时，上述七天内所有往返两国的车票都已售完。

星运旅游的面簿贴文指出，在参考公众回馈后，公司决定最新售票方式是每次出售一星期的车票，以方便购票者更好地规划行程。“星运会持续观察，并在有必要时检讨售票程序。”

自去年11月29日开通的新马陆路疫苗接种者旅游通道（简称VTL）由两家指定巴士公司提供短途巴士服务。由于疫情吃紧，VTL车票自上月21日起配额减半，两家公司目前每天最多只能售卖2160张往返车票，因此每次开卖车票时网上都掀起抢票热潮，甚至出现巴士公司网站在同一时间有10万人排队等候的情况。

两家陆路VTL指定巴士公司的售票政策不同，另一家业者汉达英达（Causeway Link）早前已开卖截至2月28日的车票，目前尚不晓得何时开卖3月车票。

由于车票配额减半，许多在本地工作的马来西亚公民因无法购得返新车票，选择在春节假期后通过非VTL方式入境，在抵新后须履行一周的居家隔离通知。